Rudy a changé de carrière pour devenir cocher : “Je me sens apaisé”

Rudy a un parcours plutôt classique pour un trentenaire : études universitaires, enchainement de petits boulots et sensation qu’il manque du sens à tout ça. Alors, à 35 ans et après être devenu papa, il décide de se lancer dans un projet un peu fou. "J’ai vu une équipe de la commune de Schaerbeek qui ramassait les poubelles avec des chevaux de trait. Ça m’a semblé si paisible ; les employés étaient obligés d’aller au tempo du cheval. Ça semblait harmonieux."

Rudy n’a aucune expérience dans le domaine équestre mais il se lance : il prend un cheval en pension et rencontre sa mentor, qui le formera pendant un an. Il finit par acheter son propre cheval, grâce à ses parents. "Mes parents ont économisé un petit pécule pour moi depuis des années. Ils ont accepté de me le donner, ce qui est un peu fou." Rudy tombe sous le charme de Gappy, une jument de 4 ans. Il apprend à l’apprivoiser et grâce à cette relation, il est engagé chez Hyppy, une asbl qui offre un ramassage scolaire gratuit avec des chevaux de trait, à Forest.