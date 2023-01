Rudolf Schenker, le guitariste de Scorpions, a participé au Dakar 2010

J’ai fait son interview. Rudolf était tout à fait sympa. On se trouve tôt le matin dans un grand hôtel. Il n’y a personne d’autre que les gens concernés par le Dakar. La salle de petit-déjeuner est immense. Et ce bon Rudolph débarque, mais vraiment déguisé en rock star. Ray-Ban très noire, pantalon de cuir très moulant, veste rebelle et santiags bien entendu. Ça m’a bien fait marrer parce qu’au Chili c’est l’hémisphère sud et Rodolphe n’a pas percuté que là-bas, les saisons sont à l’inverse de chez nous et donc en janvier il fait très chaud, aux portes de l’Atacama genre 43 degrés à l’ombre pendant la journée. Je me suis dit : toi tu vas souffrir, il va avoir chaud. Mais le lendemain, il avait quand même dans ses bagages de quoi faire, il était comme tout le monde : en baskets, en shorts, en tee-shirt, avec un chapeau bien entendu.