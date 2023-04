Rudi Garcia, l’entraîneur de Cristiano Ronaldo, sur un siège éjectable à Al Nassr

Rudi Garcia pourrait bien vivre ses dernières heures en tant qu’entraîneur d’Al Nassr. C’est en tout cas ce qu’affirme le média espagnol Marca. En proie à des soucis de gestion avec son vestiaire, le coach français aurait été remercié par ses dirigeants. Le Club ne s'est pas (encore) prononcé officiellement sur la question.

Alors qu’ils ont cédé leur place de leader du championnat d’Arabie saoudite ces dernières semaines, les joueurs ne seraient plus entièrement derrière leur entraîneur. Lors du récent partage face à Al-Fayha, Cristiano Ronaldo n’avait pas caché son mécontentement quant aux choix tactiques de Garcia. Et quand on connaît l’importance du Portugais dans un vestiaire, ça aura peut-être été la goutte de trop dans le désert arabe pour Rudi Garcia.