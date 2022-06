Rudi Cossey devient entraîneur adjoint au Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a annoncé mercredi avoir intégré Rudi Cossey dans son staff. L’ancien défenseur a signé un contrat à durée indéterminée comme adjoint auprès d’Edward Still.

Rudi Cossey a porté notamment les maillots du RWDM (1980-1990), du Club de Bruges (1990-1995) et de Lokeren (1992-1993) avant d’endosser le costume d’entraîneur. Il aura œuvré principalement jusqu’ici dans un rôle d’adjoint, que ce soit déjà à Lokeren (1995-2007 et 2008-2015), Oud-Heverlee Louvain (2007-2008), Mons (2008-2009), La Gantoise (2015-2016), Genk (2016-2017), le Club de Bruges (2017-2019), le Cercle de Bruges (2019) et l’Antwerp où il officiait depuis deux saisons. Fameuse carte de visite !

"Outre son énorme 'know how', Rudi Cossey apportera aux Zèbres certaines clés de la réussite, lui qui faisait partie du staff du Club de Bruges lors de l’année du titre, en 2018. Il a aussi connu plusieurs campagnes européennes avec ses clubs précédents", souligne le communiqué du club carolo.

Charleroi a terminé 6e de la phase classique lors du défunt championnat disputant les playoffs 2.