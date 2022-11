[Rude] The Utopians\The Slackers. La “Badasonic” reggae connexion

Badasonic Records c’est le label fondé par Nico Léonard et son pote Brieuc Labiouse il y a 5 ans. Le but initial est de gérer ses créations musicales sans avoir à passer par des intermédiaires pas toujours honnêtes lorsqu’il s’agit de la rémunération des artistes.

Nico Léonard est batteur, claviériste et ingénieur du son. Il peut donc être sur tous les fronts, de la composition à la production jusqu’au bout de la chaîne avec le pressage des vinyles. Présent sur les plateformes digitales, le label continue cependant à presser des 45T et 33T pour le plus grand bonheur des collectionneurs et Dj’s de la scène “Reggae Soul Rocksteady”. (NB La dernière sortie chez Badasonic : EP The hepcat “7 Years Of Plenty”.)

Ils s’auto-produisent donc et collaborent avec de nombreux autres artistes.

(A titre personnel, je vous conseille vivement l’écoute de Caz Gardiner.)

N’oubliez pas que dans ce nouvel épisode de “Rude” vous avez un reportage vidéo de notre rencontre avec The Utopians et Vic Ruggierio mais aussi deux autres vidéos live enregistrées à l’Entrepôt d’Arlon, le titre “How the world turns” des Utopians et “Boogie nowhere” des Slackers.