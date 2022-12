[Rude] Romperayo, cumbia's calling

Basé à Bogota, la capitale colombienne qui trône à 2640 mètres d’altitude, leur musique est une infusion de genres entre tradition et modernité, entre cumbia et psychédélisme. Repoussant les frontières de la musique tropicale colombienne et en s’inspirant des nombreux rythmes et mélodies du répertoire colombien, Romperayo puise ses touches rythmiques et mélodiques dans la palette riche et variée de l’histoire musicale colombienne et caribéenne, lui donnant une nouvelle empreinte et un feu particulier.

Cumbias, porros, gaitas, palenque, parfois certains trésors dans ces musiques traditionnelles n’ont jamais été enregistrés autrement que sur disque 78 tours ! Les musiciens de Romperayo ont des obsessions sonores de longue date, de brillantes références dans la nouvelle musique colombienne (voir Los Pirañas, CieloMama, Chupame el dedo, Palanca, Los Propio Bateros, La Sonora Mazuren, La Tromba Bacalao, El Conjunto Media Luna, etc.) et ils ont comme passion d’explorer les filons intarissables de la musique traditionnelle de Colombie. Par le biais du sample, ils s’amusent à " ressusciter " ces sons aux racines multiculturelles qui constituent une grande partie du patrimoine musical latino-américain.