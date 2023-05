[Rude] Rencontre avec les Courettes, le duo rock explosif (Brésil/Danemark)

L’idée de ce nom, The Courettes, vient du nom de famille de Flavia Couri et rend hommage à tous ces groupes en “ettes” comme The Marvelettes, The Beatlettes… Avec 4 albums depuis leurs débuts en 2015, leurs compositions varient entre garage rock, punk et son des “girl group” des années soixante. Leur prestation live au Roots & Roses était pleine d’énergie, hyper électrique et puissante. Le public ne s’y est pas trompé.

Ce n’est pas pour rien que The Courettes en est à son troisième passage dans ce festival.

Pour vous faire une idée de ce que c’était, voici deux chansons enregistrées lors de leur set à Lessines.

Tout d’abord “The Boy I Love” de leur premier album “Here Are The Courettes” (2015) et le titre “Want You ! Like a Cigarette” paru en mai 2020.

Rappelons aussi qu’ils sont sur l’excellent label londonien Damaged Goods Records.