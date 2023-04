[Rude] Rencontre avec le groupe MADAM

"On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n’ont jamais entendu parler, et repartent en nous disant qu’ils ne s’attendaient pas à se prendre autant d’énergie dans la gueule. On aime ce qu’on fait, et on le fait avec nos putains de tripes. Ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils voient le plaisir qu’on a à monter sur scène, à ressortir, moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie : recommencer…"

Mission accomplie lors de ce premier passage sur une scène belge, c’était le 31 mars au Lac en ouverture du festival Ways Around.