[Rude] Lofofora nous livre ses ''Vanités''

Pas avare en production, durant la grosse parenthèse covid/confinement le groupe a sorti une réédition "augmentée" de l’album "Vanités" avec 5 nouveaux titres et une reprise de Philippe Katerine " Borderline ". Comme pour mieux faire patienter leurs fans… Qui ont répondu présents au rendez-vous de ce concert (dans un Rockerill bondé !) prévu initialement 2 ans plus tôt. Un retour survolté et haut en dB qui détonne avec l’album précédent qui était purement acoustique.

Lofofora, formé en 1989 quelque part entre la fin du joyeux bordel du "rock bérurier" et les débuts du rap français. Le groupe a parcouru les courants avec des textes rageurs en français et des sonorités trop facilement catégorisées à de la fusion mélangeant metal, punk, hardcore et parfois même une pincée de reggae. Une liberté de ton (et de son) qui aura sans doute valu au groupe sa singularité et sa longévité.