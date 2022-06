[Rude] Hackensaw Boys

“Bluegrass” est l’appellation officielle d’un genre musical baptisé par Bill Monroe pour le commercialiser plus aisément (grâce aux vinyles et aux diffusions en radio).

Avec son groupe “The Bluegrass Boys” (1938) Bill Monroe est à l'origine du mouvement bluegrass apparu dans des régions rurales d'une du midwest et du sud des U.S.A.

David Sickmen, membre fondateur du groupe Hackensaw Boys (1999) profite de l’occasion pour préciser une chose ; le bluegrass est une musique née de la rencontre entre migrants (de gré ou de force) aux Etats-Unis. Des irlandais (violon), des italiens (mandoline), et aussi plus généralement des africains (avec le banjo dont l’origine est le gourd-banjo). Ce type de banjo fut fabriqué et utilisé dès le 18è siècle par les esclaves africains.

Ces exemples montrent toute la multiculturalité des origines de la musique country et l’influence des afro-américains. Loin des clichés véhiculés par certains westerns d’une autre époque, ou de partisans d’une “America great again”.

Un peu de rock, de folk et de blues, ce sont les éléments principaux du nouvel album éponyme des Hackensaw Boys.

Ils oscillent entre balades telle que “Mary Shelley” et bluegrass plus énergique, à chaque fois on peut sentir cette âme et cette virtuosité de chacun des membres du groupe. Qu'il s’agisse de la voix soul de David Sickmen ou celle plus roots de Caleb Powers (chanteur et violoniste du groupe), les compositions sont un régal et nous transportent littéralement dans un autre temps.