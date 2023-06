[Rude] Fun Lovin' Criminals : un voyage dans le funk, le rock, le blues, la soul, le hip-hop ou encore le reggae

Nous les avons rencontrés à Liège, dans la salle du Reflektor. Une soirée sold-out qui fut remplie de " good vibes " tant les trois musiciens avaient à cœur d’échanger avec le public et de parcourir un large éventail de leur répertoire.

Pas toujours évident de reprendre les concerts quand on n’a plus de nouvelles compositions à proposer depuis plus de dix ans. Avec le Ep " The Roosevelt Sessions " sorti fin 2022, les Fun Lovin’Criminals reprennent du service dans un registre groovy bien trempé.

Cet été, un autre Ep quatre titres paraîtra encore " The Capistrano Sessions ".