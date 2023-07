[Rude] Dog Eat Dog : retour dans les années 90 à Lodelinsart !

Dog Eat Dog, 33 ans, a encore et toujours l’envie de partager et de s’amuser. Nous étions à Lodelinsart, à " La Ruche Verrière ", pour assister à cet événement qui aura attiré beaucoup de nostalgiques. Ce groupe a marqué les années 1990 avec principalement deux albums : " All Boro Kings " et " Play Games ".

Le premier les a propulsés vers la notoriété grâce notamment au titre " Who’s The King " en featuring avec le bassiste de Bad Brains, Darryl Jenifer, ou encore la chanson " No fronts ".

En 1996 avec " Play Games ", Dog Eat Dog entre dans une dimension supérieure, chez les " pros ". De nouveaux titres originaux comme " Rocky " ou encore la collaboration avec RZA du Wu-Tang Clan sur " Step Right In " font de cet album un incontournable. A l’époque chez RoadRunner Records, le groupe souhaite réaliser un clip avec RZA mais la maison de disque leur refuse au dernier moment cette opportunité. La notoriété du Wu-Tang Clan n’était pas encore à son apogée, l’album "Wu-Tang Forever" n’est pas encore sorti et seuls les initiés ont déjà conscience de la qualité du groupe qui a déjà sorti son " Enter The Wu-Tang : The 36 Chambers ".