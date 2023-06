Fort d’une animation fluide et hyper colorée, ce fabuleux récit d’apprentissage à hauteur d’adolescente appelée à se trouver elle-même et à apprivoiser ses pouvoirs enchaîne les clins d’œil subtils à la culture pop (de "La Petite Sirène" à "SOS Fantômes") et multiplie les surprises et les rebondissements sans aucun temps mort.