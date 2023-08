Ruben Vanhollebeke champion d’Europe de para tir à l’arc à Rotterdam

Ruben Vanhollebeke a remporté la finale des championnats d’Europe de tir à l’arc paralympique, disputés dans le cadre des European Para Championships à Rotterdam aux Pays-Bas. Notre compatriote, qui a battu le record du monde en qualifications, a décroché l’or en catégorie VI1, réservée aux déficients visuels.



Dans un remake de la finale de l’an dernier, Vanhollebeke a disposé assez facilement du Chypriote Christos Misos sur le score de 7-1. "Cette victoire, c’est un sentiment génial, surtout sur ce site extraordinaire (la finale des archers s’est disputée au Kop Van Zuid, dans le centre de Rotterdam ndr). Nous avons eu un peu de pluie, du soleil… Les conditions étaient spéciales, mais cela n’a nullement gâché mon plaisir de tirer ici. Depuis les Mondiaux et ma médaille de bronze, nous nous sommes beaucoup entrainés et avons beaucoup travaillé, notamment sur de petits détails. Tout cela m’a permis d’avoir de très bonnes sensations dès notre arrivée à Rotterdam. Ce matin, je me sentais également bien et mon entrainement m’a mis en confiance."



Médaillé de bronze aux mondiaux fin juillet, l’archer belge confirme qu’il est de retour au premier plan après une année 2022 difficile. Il fera partie des favoris pour le podium aux Jeux paralympiques l’an prochain à Paris.



Sa compagne, Kathleen Meurrens a, elle, décroché l’argent en catégorie VI2-3. Elle s’est inclinée en finale contre l’Italienne Daniele Piran (3-6). "Je suis très satisfaite de ma semaine ici. Pour cette finale, je visais bien sûr la victoire, mais je voulais surtout ne pas finir sur un score nul… Avec 3-6, je suis plus que satisfaite, surtout qu’il y avait beaucoup de vent. Je suis très heureuse de monter sur le podium."