Pour Ruben Östlund, un film est comme une conversation entre gens du même milieu dans un échange d’idées où l’humour tient une place très importante.

Pousser le curseur de l’amplification des rapports humains le plus loin possible est selon lui son défaut majeur mais aussi ce qui le passionne : "Triangle of Sadness est mon premier film tourné en langue anglaise et les dialogues manquent un peu de nuance mais par ailleurs, cela m’a permis de dépasser mes limites. En suédois, la subtilité des dialogues et des sentiments est plus grande mais je contrôlais plus. Je fais les films que j’ai envie de voir personnellement".