Ruben Block les meilleurs moments du concert au Classic 21 Festival

C’est ce 30 septembre que sort ce premier projet solo du leader de Triggerfinger chez [PIAS] Recordings.

Commencé à Anvers et terminé à Los Angeles dans le studio du producteur Mitchell Froom (Elvis Costello, Crowded House, Randy Newman), l’album a ensuite été mixé par l’orfèvre du son Tchad Blake (Pearl Jam, The Black Keys, Arctic Monkeys). Fruit de 4 années d’enregistrement, ce disque nous offre sans retenue tout ce que Ruben aime dans la musique. Des guitares saturées, des boucles de batterie hypnotiques, du blues infusé de folk au service de paysages sonores étranges et mystérieux.



Fort d’une carrière de 20 ans à la tête de Triggerfinger, Ruben avait besoin de quitter pour quelque temps le confort de son groupe et coucher sur bandes les sons et les expérimentations qui lui trottaient dans la tête et dans la guitare depuis longtemps. La rencontre à L.A. avec Mitchell Froom a mis le feu aux poudres, c’était le partenaire idéal, l’ami américain avec qui tout était possible. Les deux hommes se mettent au travail sous le soleil californien et s’amusent beaucoup. Le studio vibre sous les coups de guitares triturées, d’orgues bouillonnantes, de claviers crépitants et Ruben, en pleine confiance, décide même d’explorer certains registres de sa voix, ignorés jusqu’ici.

Nouveau témoignage de cette aventure particulière, le single 'Turning On A Fan' est un parfait concentré de tout ce qui rend cet album unique : une voix profonde et sombre, sublimée par un hook de guitare massif, teinté d’un groove hip hop irrésistible. C’est frais, c’est nouveau et c’est pourtant familier, ce qui rend ce projet aventureux hautement addictif.