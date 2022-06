Ruben Bemelmans, jeune retraité du tennis : "Je suis fier de ma carrière, parce que j’ai toujours tout donné"

Vous avez énormément voyagé. Peut-on dire que vous avez vu le monde ? Ou bien, vous n’avez vu que les chambres d’hôtel et les courts de tennis ?

C’est un peu les deux. On voyage beaucoup, mais on voit surtout notre chambre et le terrain. Et puis, dès qu’on a perdu, on veut rentrer le plus vite possible. Mais j’ai malgré tout pris du temps pour aller dans les centres-villes, pour faire quelques visites touristiques dans les musées.

Vous avez déclaré que désormais, vous allez pouvoir mieux profiter de votre famille. Mais comme vous devenez immédiatement l’entraîneur de Zizou Bergs, vous allez continuer à voyager…

On s’est dit, avec Zizou, que je l’accompagnerais quinze semaines par an. Donc, cela va. Quand on est joueur, on est partis pendant trente ou trente-cinq semaines par an. Je serai donc beaucoup plus à la maison qu’avant.

Savez-vous déjà ce qui risque de vous manquer le plus, de votre vie de joueur ?

Je pense que ce sont les moments où l’on joue des matches de Coupe Davis ou de Grands Chelems avec le public derrière soi. Ces émotions sur le terrain vont me manquer le plus.