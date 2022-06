"Rubans et Loisirs", là où la lavande se mêle au plaisir des sens ...

La nouvelle parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier, "Rubans et Loisirs".

Avec le retour des beaux jours, Bérengère a décidé d’utiliser la lavande de son jardin pour en faire des objets insolites, voire érotiques, mais 100% écolos !

A l’aide de nombreux rubans, dans lesquelles elle s’emmêle les pinceaux, elle a pu en confectionner plusieurs, de coloris différents, à disposer dans chaque pièce de la maison.

Qu’en pense Luc ? Il n’attend qu’une chose, que la saison se termine !

Francis lui, est encore et toujours en admiration devant les branches rebelles et les fleurs bourgeonnantes de son jardin. On risque certainement de le retrouver au même endroit en septembre !