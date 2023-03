RTL Belgium va fusionner ses deux entités de radio, Bel RTL et Radio Contact

RTL Belgium poursuit la rationalisation de ses structures, rapporte mardi L’Echo. La très rentable Cobelfra, éditrice de Radio Contact, va absorber Inadi qui chapeaute Bel RTL, en difficultés.

Les activités des deux sociétés pourront être ainsi intégrées dans une seule entité dans un souci d’optimisation opérationnelle, de centralisation de gestion, mais également de rationalisation du fonctionnement du groupe RTL, de réalisation d’économies d’échelle et de réduction de coûts de gestion, de reporting et de contrôle, d’intégration juridique, financière et comptable des activités, a appris le quotidien.