RTBF Ukraine – Україна : un espace radio et digital destiné aux Ukrainiens arrivés en Belgique

Néanmoins, Micha ne travaillera pas tout seul. Il sera accompagné d’une équipe de professionnels : "Il travaillera en équipe avec deux journalistes professionnels de la RTBF : Charlotte Legrand et Anne-Françoise Moens. Ce sont des journalistes aguerries, qui auront le regard journalistique sur les infos que l’on va choisir de mettre à l’antenne. C’est un vrai objet journalistique", indique Mehdi Khelfat.

"Micha va nous servir d’interface entre le public ukrainien et également cette rédaction de la RTBF qui est mobilisée. C’est l’occasion aussi de parler des initiatives qui ont lieu un peu partout en Belgique francophone", ajoute-t-il.

Plus que jamais, le monde nous demande d’être agile pour exercer nos missions.

"En tant que média public, nous avons dans notre ADN d’être un acteur du lien entre tout le monde. Il nous est rapidement apparu indispensable de créer un espace où l’information utile serait disponible en ukrainien. L’audio et le digital sont des outils extraordinaires pour cela, et ce qui démarre va évidemment être complété au fil du temps. Plus que jamais, le monde nous demande d’être agile pour exercer nos missions." explique Jean-Paul Philippot, administrateur général RTBF.

"De nombreuses personnes fuient la guerre en Ukraine et trouvent actuellement refuge dans notre pays. Je salue cette initiative mise sur pied rapidement par la RTBF pour les accompagner dans leurs démarches, les informer et tisser des liens avec notre pays, dans leur propre langue. Cette mobilisation est une première et vient compléter les actions mises en place par les autorités et de nombreux citoyens solidaires. Les médias ont également un rôle à jouer dans cet élan, et la RTBF concrétise ici pleinement sa mission de service public" ajoute la ministre des Médias Bénédicte Linard.

D’autres rendez-vous sont prévus

La RTBF fixe également différents rendez-vous pour accompagner l’aide et le mouvement de solidarité envers les réfugiés.

Une émission spéciale, “QR, Solidarité Ukraine” aura lieu ce mercredi 23 mars dès 20h20 sur La Une. Témoignages, directs en Ukraine et en Pologne mais également à Bruxelles, l’équipe de QR présentera les différentes initiatives mises en place en solidarité avec les Ukrainiens arrivés en Belgique.

Un marathon culturel pour l'Ukraine sera aussi proposé sur Auvio. Cet espace dédié aux artiste ukrainiens regroupera opéra, concerts, animations, créations vidéo, adaptations théâtrales, journal de la guerre vus ces derniers. Une page spécifique va être créée sur Auvio pour donner accès à ces contenus. Une initiative qui s’élabore avec nos partenaires des théâtres à Bruxelles, Liège, Avignon.

Enfin, la RTBF proposera Music Chain for Ukraine, sur Musiq3, une structure d’accueil proposée par des acteurs professionnels du secteur musical belge