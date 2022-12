RTBF Ukraine відзначено міжнародною нагородою | RTBF Ukraine reçoit un prix international

RTBF Ukraine récompensée par un prix international

RTBF Ukraine s’est vu décerner le prix URTI (" International Radio and Television Union ") dans la catégorie œuvres numériques, à l’issue d’une cérémonie organisée ce jeudi à Paris.

Le thème de la 34ème édition de ce prix international était " Radio et Confiance ", un thème qui semblait parfaitement en lien avec l’esprit de RTBF Ukraine. Des candidats des quatre coins du monde avaient déposé leur candidature.

Le Jury URTI, composé de 7 pays membres – Belgique, Bénin, Cameroun, Kosovo, Maroc, Portugal et Roumanie – a voulu récompenser tout le travail accompli par l’équipe de RTBF Ukraine – Україна depuis le mois de mars, à savoir la mise à disposition des réfugiés Ukrainiens d’un ensemble de contenus informatifs en ukrainien, en vue de faciliter leur insertion au sein de la société belge. Cela va des informations incontournables (actu belge, européenne) aux démarches à accomplir lorsqu’on débarque sur le sol belge, en passant par des articles dédiés à la découverte du pays, aux activités à disposition du grand public, des reportages ou encore des quiz ludiques. Micha et Tania assurent la présentation des informations sur antenne.

Pour l’équipe, l’attribution de ce prix a généré pas mal d’émotions. Micha était un peu " sous le choc " de la nouvelle. " Je n’avais jamais imaginé que notre petite radio puisse gagner ce genre de prix. Quand mon collègue me l’a annoncé, cela m’a donné beaucoup d’émotions. On a fait ce qu’on devait faire pour les Ukrainiens. On a rempli notre mission ".

Depuis le 21 mars, la radio RTBF Ukraine émet en DAB+ . Tous les jours, des articles sont publiés sur la page rtbf.be/ukraine. Près de 600 contenus sont actuellement disponibles, et 5 heures de podcasts en ukrainien.