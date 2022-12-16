RTBF Ukraine відзначено міжнародною нагородою | RTBF Ukraine reçoit un prix international

Проект RTBF Україна був нагороджений премією URTI ("Міжнародний союз радіо і телебачення") у категорії цифрових робіт за підсумками церемонії, організованої цього четверга в Парижі.

Темою 34-ї міжнародної нагороди було "Радіо і довіра", тема, яка, здавалося, ідеально відповідає духу RTBF Ukraine. Заяви подавали кандидати з усього світу.

Журі URTI, яке складається з 7 країн-членів – Бельгії, Беніну, Камеруну, Косово, Марокко, Португалії та Румунії – хотіло відзначити всю роботу, виконану командою RTBF Україна – Україна з березня, а саме надання українським біженцям набору інформативного змісту українською мовою з метою сприяння їх інтеграції в бельгійське суспільство.

Для колективу, який щоденно інформує вас, вручення цієї нагороди викликало масу емоцій. Наш ведучий Міха був трохи "шокований" новиною. "Я ніколи не думав, що наше маленьке радіо може отримати таку нагороду. Коли мій колега оголосив мені про це, це викликало у мене масу емоцій. Ми зробили те, що мали зробити для українців. Ми виконали свою місію".

З 21 березня радіо RTBF Україна веде мовлення в DAB+. Щодня на сторінці rtbf.be/ukraine публікуються статті. Наразі доступно майже 600 контенту та 5 годин подкастів українською, які можна відтворювати коли завгодно!