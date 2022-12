RTBF Україна змінює формат | RTBF Ukraine change de formule

RTBF Ukraine change de formule

En cette fin d'année, une page se tourne pour RTBF Ukraine! Nos informations vont vous être présentées autrement.

Ceux qui nous écoutent en DAB+ vont remarquer la disparition de nos contenus "quotidiens". Fini le bulletin météo et les actualités du jour. Nous optons désormais pour une boucle d'infos 100% pratiques, utiles à tout nouvel arrivant ou toute personne ukrainienne qui chercherait son chemin dans le système "belgo-belge". Tania, Micha et toute l'équipe préparent des contenus neufs, actualisés, pour répondre aux questions les plus pressantes des déplacés d'Ukraine : démarches administratives, recherches de logement, d'emploi, aide sociale, médicale, etc!

Deuxième changement: nous avons trié nos articles! Depuis mars, nous en avons écrit près de 600! Il fallait vous faciliter la tâche et vous éviter des recherches fastidieuses dans les archives. Vous trouverez sur la page d'accueil du site des articles regroupés par thématiques: santé, vie pratique, logement, aide à disposition, ...Même les quiz feront l'objet d'une catégorie à part entière. Il y aura une thématique 100% belge pour découvrir ou redécouvrir les spécialités de votre pays hôte. En bonus: toutes les rencontres réalisées par nos journalistes et animateurs, en studio ou sur le terrain!

N'hésitez pas à venir faire un tour sur notre page www.rtbf.be/ukraine, et à en parler autour de vous!

Merci pour votre confiance depuis le 21 mars, date de lancement de RTBF Ukraine!