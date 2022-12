Король відвідує RTBF | Le Roi Philippe visite la RTBF

10 heures. Le Roi est accueilli à l’entrée principale du bâtiment de Reyers par Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’Information et des Sports, et Jean-Paul Philippot, l’administrateur général. "Je voudrais tout d’abord vous dire à quel point nous sommes honorés de votre présence", déclare Jean-Paul Philippot. "C’est particulièrement important de savoir que le Roi soutient une information pluraliste, indépendante et professionnelle. Nous sommes intimement convaincus que c’est la clé d’une démocratie. Ce n’est pas la seule, mais avoir des citoyennes et des citoyens informés dans la diversité des opinions, c’est vraiment nécessaire à une démocratie".

Un hôte de marque, ce mardi, à la RTBF! Le roi Philippe est venu rencontrer les équipes et visiter certains services. L'accent était mis sur les jeunes : les programmes qui leur sont destinés, mais aussi les jeunes qui veulent devenir journalistes et participaient à un concours intitulé "la Belgodyssée".

Jean-Paul Philippot dresse ensuite un bref portrait de la RTBF. "Nous sommes partout en Wallonie et à Bruxelles. Nous avons des sites à Mons, Charleroi, Namur, Liège, dans la Province du Luxembourg et du Brabant wallon", précise l’administrateur général. Autre point abordé par Jean-Paul Philippot : le nouveau bâtiment de la RTBF. "Le bâtiment que vous voyez ici va être détruit. On reconstruit un bâtiment à l’arrière, et nous pourrons l’occuper dans deux ans environ".

Le Roi s’intéresse ensuite à la Belgodyssée. Ce concours permet aux jeunes lauréats de bénéficier d’un stage rémunéré de 6 mois dans le service "info" de la RTBF pour le gagnant francophone, et un stage rémunéré de 6 mois dans le service "info" de la VRT pour le gagnant néerlandophone. Dans la rédaction, le roi Philippe rencontre plusieurs anciens gagnants du concours, dont Mariam Allard, aujourd’hui présentatrice du journal télévisé.

Le roi s'intéresse au "gaming"

La suite du programme, c'est du côté de "Tarmac" et "Ixpé" qu'elle se passe. Tarmac est le premier média digital native de la RTBF qui cible un public d’adolescents et de jeunes adultes. iXPé est présent sur YouTube, Twitch, Instagram et Twitter. On y aborde toute l’information sur l’e-sport et le gaming. Et voilà le roi Philippe, qui apparait sur les chaînes d'Ixpé, en streaming! Une surprise, sans doute, pour les gamers connectés à cet instant!