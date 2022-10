RTBF знову в Києві | La RTBF de retour à Kiev

Une équipe de la RTBF est arrivée ce mardi dans la capitale ukrainienne. Aurélie Didier, Gary Wantiez, Daniel Fontaine et Julien Bader effectuent des reportages, au lendemain des frappes meurtrières, et projettent de se rendre très bientôt dans l’Est du pays.

" Nous sommes arrivés hier soir ", raconte Daniel Fontaine, l’un des journalistes de l’équipe. " Je me suis rendu au parc Taras Chevtchenko qui a été la cible d’un bombardement, lundi, et où une plaine de jeux est remplacée par un véritable cratère ". Daniel a interviewé des habitants, dans la capitale. " J’ai ressenti, non pas de la peur, mais une colère froide. On sent que tout cela les soude, les renforce encore, et ils sont sûrs d’une victoire de l’Ukraine ". La vie a repris " presque normalement ", nous explique notre collègue, " avec toutefois beaucoup de prudence, de précautions, de sécurité : des check-points, etc ".

L’équipe de la RTBF n’en est pas à son premier reportage sur le sol ukrainien. "Nous étions, tous les quatre, présents à Kiev en février 2014, lors de la Révolution du Maïdan. En 2022, nous sommes revenus : 3 fois pour moi, 3 fois aussi pour Aurélie Didier. La RTBF a effectué déjà 8 missions en Ukraine cette année ", précise encore Daniel Fontaine.

Ce matin, journalistes, caméraman et preneur de son se sont rendus un peu en périphérie de Kiev, à la rencontre de vétérans de guerre. " Ils ont été victimes de stress post-traumatique. Ils sont soignés dans un centre de traitement spécial. Nous y avons reçu un bon accueil. Les militaires nous ont parlé, ceux qui les prennent en charge aussi. C’est étonnant de voir comment certains peuvent revenir, plus forts encore, après avoir dépassé leurs traumatismes ! "

L’équipe circule à bord d’un véhicule de la RTBF. " Il contient tout ce dont nous avons besoin pour effectuer notre travail en sécurité : gilets pare-balles, casques, matériel de survie. On est autonome, on peut quitter le pays si nécessaire ". Pour identifier de bons témoins ou trouver des lieux de reportage, les journalistes de la RTBF s’appuient sur Arkadii, leur fixeur ukrainien.

Dans les prochains jours, l’équipe belge aimerait quitter la capitale. " C’était déjà notre idée de départ : cette mission en Ukraine était planifiée, avant les frappes. Cela nous a forcé à revoir un peu nos plans. Nous analysons la situation au jour le jour, et déciderons ensemble si il est possible, et suffisamment sûr, de nous rendre dans d’autres régions du pays", poursuit Daniel.