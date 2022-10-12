RTBF знову в Kyiv | La RTBF de retour à Kiev

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Команда RTBF прибула до української столиці у вівторок. Орелі Дідьє, Гарі Вантьє, Даніель Фонтейн і Жюльєн Бадер повідомляють наступного дня після смертоносних ударів. Незабаром вони планують поїхати в інші куточки країни.

"Ми прибули вчора ввечері, — пояснює Даніель Фонтейн, один із журналістів команди. "Я пішов у парк імені Тараса Шевченка, який у понеділок став об’єктом бомбардування, і де замість дитячого майданчика став справжній кратер". Деніел опитав жителів столиці. "Я відчув не страх, а холодний гнів. Ми відчуваємо, що все це їх об’єднує, ще більше зміцнює, і вони впевнені, що перемога близько. Життя відновилося "майже нормально", пояснює наш колега, "проте з великою обережністю, запобіжними заходами, безпекою. КПП та ін.

Для команди RTBF це вже не перший звіт на українській землі. "Ми вчотирьох були в Kyiv в лютому 2014 року, під час Майдану. У 2022 році ми поверталися: 3 рази для мене, 3 рази також для Орелі Дідьє. Цього року RTBF вже здійснив 8 місій в Україні", – додає Деніел Фонтейн.

Сьогодні вранці журналісти, оператор і звукорежисер вирушили на околиці Kyiv зустрічати ветеранів війни. "Вони були жертвами посттравматичного стресу. Їх лікують у спеціальному лікувальному центрі. Там нас тепло зустріли. З нами розмовляли військові, ті, хто їх підтримує. Дивовижно бачити, як деякі можуть повернутися, ще сильнішими, після подолання своїх травм! "

Команда їде на автомобілі RTBF. "У ньому є все необхідне для безпечного виконання нашої роботи: бронежилети, каски, спорядження для виживання. Ми автономні, можемо покинути країну, якщо потрібно". Щоб знайти хороших свідків або знайти місця для репортажів, журналісти RTBF покладаються на Аркадія, свого українського фіксатора.

Найближчими днями бельгійська команда хоче покинути столицю. "Це вже була наша початкова ідея: ця місія в Україні була запланована, ще до ударів. Це змусило нас дещо переглянути наші плани. Ми разом вирішимо, чи можна подорожувати в інші частини країни", — продовжує Даніель.