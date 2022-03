RTBF iXPé Online Sessions : le retour de la compétition primée

Avec la naissance du label RTBF iXPé, ce qui s’appelait autrefois les Tarmac Online Sessions (ou TOS) change logiquement de nom : les TOS sont morts, longue vie aux RiOS (pour RTBF iXPé Online Sessions) !

Le Cashprize évolue également puisque cette édition promet une récompense de plus de 20.000 euros répartis sur quatre jeux vidéo différents à savoir Rocket League, Fortnite, Valorant et League of Legends.

Dernier changement : le format. Fini les nouveaux tournois chaque semaine, cette édition se déroulera sous la forme de quatre qualifiers, et d’une finale lors de la 5e semaine. Les RiOS deviennent d’ailleurs l’un des plus gros tournois Esports en Belgique, comme leur page sur liquipedia, le wikipédia de l’Esport, l’indique.