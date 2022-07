RTBF iXPé aux Ardentes : Twitch, jeux vidéo et live IRL en plein festival

Que serait un événement partenaire sans son stand gaming ?

Cette année encore, le jeu vidéo sera mis à l’honneur aux Ardentes : Wallifornia Park revient avec sa Gaming Zone et augmente même la dose !

Dans cet espace entièrement consacré aux jeux vidéo, retrouve l’équipe RTBF iXPé en très bonne compagnie. Des stands d’arcade, de VR (jeux vidéo en réalité virtuelle), de rétro gaming et Just Dance t’y attendront pour geeker entre les concerts. Des duels seront organisés et si t’es plutôt du genre sérieux, et ça même en festival, Cronos Wallonia pourra peut-être t’aider à trouver un travail dans le secteur du jeu vidéo ! Il y en a pour tous les goûts !

Concernant le stand RTBF iXPé, tu pourras y retrouver tes streamers du Crew : Amphirae, Bazy, Eversax, Lemed, Packam, Nensha et même Nadiro seront là ! Au programme : streaming, party games mais aussi du try hard, quelques tournois et surtout une magnifique chaise gaming iXPé à remporter !