RTBF iXPé à la Made in Asia : on vous présente le programme du week-end !

Pour la grande ouverture du salon, la rédaction d’iXPé vous propose de naviguer dans les méandres du salon via un stream backpack de midi à 15 heures. L’occasion de croiser des cosplays très bien réalisés, des fans prêts à dévaliser leurs stands fétiches, des interviews ponctuelles et de nouveaux stands dont ce sera une première à la Made in Asia ! En somme, un tour du salon comme si vous y étiez.