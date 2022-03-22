Міша, ведучий нового медіа на RTBF, RTBF Україна, у вівторок вирушив до Heysel Palace 8, щоб зустрітися зі своїми земляк.



"Я пояснив їм, як вони можуть нас слухати, по радіо на DAB+, в Інтернеті за допомогою rtbf.be/ukraine чи через мережу Telegram. Я відчував, що вони були приємно зацікавлені. – розповідає Міша. "Кожного разу за допомогою мобільного я давав їм послухати нові програми, які ми щодня транслюємо українською мовою. Я бачив, як змінюється обличчя літньої жінки, усміхається, просто чуючи інформацію українською мовою! Українці, яких я іноді зустрічав. Люди скориставшись нагодою, розповісти мені, що вони хотіли б знати більше про Бельгію, проблеми, з якими вони стикаються. Ми спробуємо повідомити їх про це".