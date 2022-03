RTBF Україна у вівторок вирушив до Heysel

Au Heysel, l'actualité du moment, c'est que les files d'attente se résorbent, depuis qu'il est possible de s'inscrire en ligne, préalablement, et de prendre rendez-vous pour venir s'enregistrer. "Ce n'est pas encore parfait", précise Micha. "Nous avons vu sur place que dans les files, c'était un mélange de gens qui avaient rendez-vous et d'autres personnes qui étaient venues très tôt, sans s'inscrire à l'avance sur internet", précise Micha.

La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours.