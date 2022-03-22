Міша, ведучий нового медіа на RTBF, RTBF Україна, у вівторок вирушив до Heysel Palace 8, щоб зустрітися зі своїми земляк.
"Я пояснив їм, як вони можуть нас слухати, по радіо на DAB+, в Інтернеті за допомогою rtbf.be/ukraine чи через мережу Telegram. Я відчував, що вони були приємно зацікавлені. – розповідає Міша. "Кожного разу за допомогою мобільного я давав їм послухати нові програми, які ми щодня транслюємо українською мовою. Я бачив, як змінюється обличчя літньої жінки, усміхається, просто чуючи інформацію українською мовою! Українці, яких я іноді зустрічав. Люди скориставшись нагодою, розповісти мені, що вони хотіли б знати більше про Бельгію, проблеми, з якими вони стикаються. Ми спробуємо повідомити їх про це".
Міша, ведучий нового медіа на RTBF, RTBF Україна, у вівторок вирушив до Heysel Palace 8, щоб зустрітися зі своїми земляк.
Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. L'animateur de RTBF Ukraine, Micha, s'est rendu au Palais 8 du Heysel, à la rencontre de compatriotes.
Au Heysel, l'actualité du moment, c'est que les files d'attente se résorbent, depuis qu'il est possible de s'inscrire en ligne, préalablement, et de prendre rendez-vous pour venir s'enregistrer. "Ce n'est pas encore parfait", précise Micha. "Nous avons vu sur place que dans les files, c'était un mélange de gens qui avaient rendez-vous et d'autres personnes qui étaient venues très tôt, sans s'inscrire à l'avance sur internet", précise Micha.
La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours.