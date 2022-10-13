Українські школярі завітали до RTBF-Україна | Des écoliers ukrainiens visitent notre studio

RTBF та VRT це державні телерадіомовники в Бельгії. Ми знаходимось в одній будівлі, але працюємо окремо, оскільки VRT створює новини нідерландською, а RTBF створює новини французькою (та трохи українською). Кожного дня в нашій будівлі проходять екскурсії, для всіх охочих, під час яких розповідають як готуються новини для радіо та телебачення.

Цього ранку, за ранковою кавою, ми з Танею зустріли одну з таких груп в коридорі, та яке було наше здивування, коли ми почули в натовпі дітей українську мову. Виявилось, що діти середньої школи міста Остенде прийшли на екскурсію в VRT, серед них було багато українців, ми не втримались, та запросили їх до нашої студії, щоб розповісти про радіо RTBF-Україна та про нашу роботу.

Діти були приємно здивовані, побачивши радіо, яке веде мовлення українською в Бельгії, хоча багато з них чули про наше радіо. З кожним з них ми поспілкувались в нашій студії, де вони змогли передати привіт своїм друзям та близьким.

Першими передалали привіт дівчата Марія та Віка, хлопці їх пропустили першими, чи то від чемності, чи то від страху самим не виступати першими. Потім Артем та Саша розповіли, що їм дуже подобається навчатись в Бельгії. Олексій та Володимир були скромними, але поділились з нами, що дуже сумують за друзями. аймолодший наш гість Влад, не хотів розмовляти, йому дуже хотілось спати, та все ж таки він розповів про один “ритуал” зі своїми друзями, кожного разу коли приходить сповіщення про повітряну тривогу вони спускаються у підвал та розмовляють по відео дзвінку.

Ми сподіваємось, що вам сподобалась наша стаття. Та нагадує, що ви можете нас слухати на DAB+ та на нашому сайті https://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine