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Ukraine - Україна

Українські школярі завітали до RTBF-Україна | Des écoliers ukrainiens visitent notre studio

il y a 25 minutesTemps de lecture2 min
Par Micha

RTBF та VRT це державні телерадіомовники в Бельгії. Ми знаходимось в одній будівлі, але працюємо окремо, оскільки VRT створює новини нідерландською, а RTBF створює новини французькою (та трохи українською). Кожного дня в нашій будівлі проходять екскурсії, для всіх охочих, під час яких розповідають як готуються новини для радіо та телебачення.

Цього ранку, за ранковою кавою, ми з Танею зустріли одну з таких груп в коридорі, та яке було наше здивування, коли ми почули в натовпі дітей українську мову. Виявилось, що діти середньої школи міста Остенде прийшли на екскурсію в VRT, серед них було багато українців, ми не втримались, та запросили їх до нашої студії, щоб розповісти про радіо RTBF-Україна та про нашу роботу.

Діти були приємно здивовані, побачивши радіо, яке веде мовлення українською в Бельгії, хоча багато з них чули про наше радіо. З кожним з них ми поспілкувались в нашій студії, де вони змогли передати привіт своїм друзям та близьким.

Першими передалали привіт дівчата Марія та Віка, хлопці їх пропустили першими, чи то від чемності, чи то від страху самим не виступати першими. Потім Артем та Саша розповіли, що їм дуже подобається навчатись в Бельгії. Олексій та Володимир були скромними, але поділились з нами, що дуже сумують за друзями. аймолодший наш гість Влад, не хотів розмовляти, йому дуже хотілось спати, та все ж таки він розповів про один “ритуал” зі своїми друзями, кожного разу коли приходить сповіщення про повітряну тривогу вони спускаються у підвал та розмовляють по відео дзвінку.

Ми сподіваємось, що вам сподобалась наша стаття. Та нагадує, що ви можете нас слухати на DAB+ та на нашому сайті https://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

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La RTBF et la VRT sont des radiodiffuseurs publics en Belgique. Nous sommes dans le même bâtiment mais travaillons séparément car la VRT produit des informations en néerlandais et la RTBF produit en français (et un peu en ukrainien). Chaque jour, des visites sont organisées dans notre bâtiment commun, pour montrer au public intéressé comment les nouvelles sont préparées pour les journaux radio et télévisés.

Ce matin, au détour d'un café, Tanya et moi avons rencontré l'un de ces groupes de visiteurs dans le couloir, et quelle n'a pas été notre surprise lorsque nous avons entendu une poignée d'enfants parler la langue ukrainienne. Ceux-ci venaient d'une école secondaire d'Ostende en Flandre, en visite donc à la VRT. Nous les avons invités dans notre studio pour parler du projet RTBF-Ukraine et de notre travail au quotidien.

Les enfants ont été agréablement surpris de voir une radio émettre en ukrainien en Belgique, même si beaucoup d'entre eux avaient déjà entendu parler de notre radio! Nous avons parlé avec chacun d'eux dans notre studio, où ils ont pu saluer leurs amis et leurs proches.

Maria et Vika ont été les premières à dire bonjour, les garçons leur ont cédé la place, soit par politesse, soit par timidité. Ensuite, Artem et Sasha ont expliqué qu'ils aimaient vraiment étudier en Belgique. Oleksiy et Volodymyr, plus discrets, nous ont dit à quel point leurs amis leur manquaient. Enfin, notre plus jeune invité, Vlad, ne voulait pas parler, il voulait juste dormir. Mais il nous a tout de même raconté un "rituel" qu'il partage avec ses amis restés en Ukraine: à chaque fois qu'une alarme aérienne se déclenche, ils descendent au sous-sol et parlent avec Vlad en vidéo call.

Pour réentendre la séquence, rendez-vous sur RTBF-Ukraine! Pour rappel, vous pouvez nous écouter en DAB+ et sur notre site http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

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