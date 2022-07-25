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Ukraine - Україна

Як знайти RTBF Україна? | Comment capter RTBF Ukraine?

Tania
il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Вам потрібне спеціальне радіо для прослуховування RTBF Україна? 

Наш канал новин для українців доступний на радіо DAB+. Це магнітоли "нового покоління", які зараз є в магазинах або в останніх автомобілях. Просто виберіть "RTBF Україна", щоб почути нашу хвилю. 

Що робити, якщо у вас немає радіо DAB+? 

Нема проблем ! Ви також можете послухати нас на сторінці rtbf.be/ukraine. Тут ви знайдете швидкий доступ до всієї нашої інформації. У формі статті, але також всі аудіо! Їх можна слухати по черзі або в циклі. Це залежить від вас! 

 

Але чи знаєте ви, що ми також є в Telegram?

якщо ви хочете легко отримати всі предмети, ось порада! Підпишіться на RTBF Україна!

Щойно ми опублікуємо нову статтю українською мовою, ви отримаєте сповіщення та зможете прочитати її прямо на телефоні.

І не забувайте ділитись з іншими!

 

Micha
Micha RTBF

Comment capter RTBF Ukraine ?

Faut il une radio spéciale pour écouter RTBF Ukraine ?

Notre chaîne d’informations pour les Ukrainiens est disponible sur les radios DAB+. C'est la radio "numérique, nouvelle génération". On trouve des récepteurs en magasin. Les voitures les plus récentes en sont équipées.  Il suffit de sélectionner " RTBF Ukraine " pour entendre notre boucle d'infos services.

Comment faire si vous n’avez pas de radio DAB+ ?

Aucun problème ! Vous pouvez aussi nous écouter sur la page www.rtbf.be/ukraine. Vous y trouverez un accès rapide à toutes nos informations. Elles se trouvent sous forme d’articles (bilingues), mais aussi en audio, grâce à des séquences podcastées et un accès direct à notre boucle. C’est comme vous voulez !

Nos articles également sur Telegram

Abonnez-vous au compte RTBF Ukraine, et vous recevrez automatiquement un "push", sur votre téléphone, qui vous propose nos nouvelles infos! Pratique, non? Parlez-en autour de vous...Et maintenant tous les articles sont traduits dans les deux langues: français/ukrainien!

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