RTBF транслюватиме ЧС-2022 у Катарі | La RTBF diffusera bien la Coupe du monde 2022 au Qatar

Plus que quelques semaines avant la Coupe du monde de football au Qatar, qui s’ouvrira le 20 novembre 2022. Une compétition qui est de plus en plus décriée comme un non-sens écologique, qui se tiendra dans un pays qui ne respecte pas les droits humains et qui a maltraité les travailleurs appelés à construire les stades.

Un sondage commandé par Amnesty International révèle notamment que plus de trois quarts (77%) des personnes interrogées en Belgique sont en faveur de l’indemnisation par la FIFA des travailleurs et travailleuses migrants qui ont souffert pendant la préparation de l’événement.

Ces derniers jours, de nombreux appels au boycott ont eu lieu, preuve d’un malaise. En Belgique, la RTBF a obtenu les droits de diffusion de la compétition et retransmettra l’ensemble des matchs de cette Coupe du monde au Qatar.

La diffusion des matchs est donc maintenue : "Oui, nous maintenons la diffusion. Forcément, nous en avons débattu au sein de la rédaction, nous en avons débattu au sein de la direction, et nous avons décidé de diffuser", explique Benoit Delhauteur, directeur des sports à la RTBF. " Ce n’est pas la RTBF qui a attribué la Coupe du monde au Qatar, mais c’est la FIFA. Et nous n'avons pas acheté les droits de la Coupe du monde au Qatar. Mais bien sûr, quand on arrive dans l’année de la Coupe du monde, on se pose ces questions parce qu’on est au courant de toutes ces dérives climatiques, environnementales et concernant les droits de l’homme. Et nous avons décidé de la diffuser parce que ça répond à un intérêt sportif et à l’intérêt du public. Nous allons donc couvrir la Coupe du monde", précise le responsable.

Mais le service public n’est pas sourd face aux protestations et l’aspect sportif ne sera pas le seul à être développé : "Évidemment, le plus important, c’est que nous allons profiter de notre présence sur place pour faire notre devoir d’information sur ces dérives environnementales, sur ces dérives des droits de l’homme. Tous les journalistes sur place feront leur mission pour raconter les problèmes qui se passent sur place. Tout journaliste devra avoir les yeux ouverts et rapporter ce qu’il voit et dénoncer ce qui doit être dénoncé. C’est essentiel dans notre mission", conclut Benoit Delhauteur.