RTBF транслюватиме ЧС-2022 у Катарі | La RTBF diffusera bien la Coupe du monde 2022 au Qatar

Лише кілька тижнів до Чемпіонату світу з футболу в Катарі, який відкриється 20 листопада 2022 року. Змагання, яке все більше засуджують як екологічний нонсенс, буде проводитися в країні, яка не поважає права людини та жорстоко поводиться з працівниками, називається на будівництво стадіонів.

Опитування, проведене на замовлення Amnesty International, зокрема, показує, що понад три чверті (77%) опитаних у Бельгії виступають за те, щоб ФІФА компенсувала працівникам-мігрантам, які постраждали під час підготовки до заходу.

Останніми днями пролунало багато закликів до бойкоту, що свідчить про нездужання. У Бельгії RTBF отримав права на трансляцію змагань і транслюватиме всі матчі цього чемпіонату світу в Катарі.

Тому трансляція матчів зберігається: "Так, ми продовжуємо трансляцію. Ми неминуче обговорювали це в редакції, ми обговорювали це в керівництві, і ми вирішили транслювати", - пояснює Бенуа Дельотер, директор зі спорту RTBF. "Не RTBF присудила Катару проведення Чемпіонату світу з футболу, а ФІФА. І ми не купували права на Чемпіонат світу в Катарі. Але, звичайно, коли ви приходите в рік Чемпіонату світу, ви задайте собі ці питання, тому що ми знаємо про всі ці порушення клімату, навколишнього середовища та прав людини. І ми вирішили транслювати це, оскільки воно відповідає спортивним інтересам та інтересам громадськості, тому ми будемо висвітлювати Чемпіонат світу", - уточнює транслятор.

Але державна служба не сліпа до протестів, і спортивний аспект не буде єдиним, що буде розвиватися: "Очевидно, що найважливіше те, що ми збираємося скористатися нашою присутністю на місці, щоб виконати свій обов’язок щодо інформації, про порушення навколишнього середовища, про порушення прав людини. Усі журналісти на місці виконуватимуть свою роботу, щоб розповідати про проблеми, які відбуваються на місці. Усі журналісти повинні відкрити очі та повідомляти те, що вони бачать, і засуджувати те, що мають бути засудженим. Це важливо для нашої місії", - підсумовує Бенуа Дельготер.