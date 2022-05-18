Французьке телебачення повідомило про RTBF Україна цієї середи. Журналіст хотів дізнатися, чому RTBF запустив RTBF Україна і як це працює.

Це нагода для мене також знову пояснити вам, як працює RTBF Україна.

RTBF Ukraine — це DAB-радіо, веб-сайт та програма на вашому смартфоні! Все написано і сказано українською. Мета – пояснити українцям, які прибули до Бельгії через війну, як працює Бельгія, які звички бельгійців, правила проживання, рецепти приготування їжі, релігії, як відкрити рахунок у банку чи оформити страховку… Тому RTBF Ukraine публікує кілька статей на день, щоб допомогти вам краще зрозуміти Бельгію, а також знайти хобі, заняття, якими можна займатися безкоштовно. Rtbf Ukraine також повідомляє про те, про що говорять бельгійці: наприклад, про Євробачення чи Каннський кінофестиваль.

Для програми для смартфона необхідно завантажити rtbf.be. Після встановлення перейдіть до "аудіо" (унизу екрана), натисніть "переглянути всі радіостанції" і в самому низу прокрутки ви знайдете RTBF Україна.

Для інтернет-лінії це трохи складно….. вам потрібно ввести: www.rtbf.be/ukraine На цьому сайті ви знайдете всі статті, написані з початку пригоди, і ви знайдете аудіо-серії, які ви можете слухати на ваш вибір.

Тож, якщо ви хочете знати все: підключайтеся!

RTBF Україна також має обліковий запис у Telegram.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons comment fonctionne RTBF Ukraine.