Ласкаво просимо на радіо RTBF Україна

Цю програму щойно створила команда RTBF, бельгійське громадське радіотелебачення, для вас, українців, які щойно прибули сюди.

Це наш спосіб привітати вас і допомогти вам зрозуміти Бельгію та розв'язувати будь-які проблеми, з якими ви можете зіткнутися.

Мене звати Міша. Я з України, як і ви. Я буду представляти вам цю програму. Зі мною разом ціла команда, з RTBF. Ми розробили програму спеціально для вас. Отже... про що ми вам розповімо? Заплановано кілька речей.

Перш за все, інформація про те, що робить Бельгія зараз для українського населення. Солідарність, гостинність, та повсякденна еволюція всього цього. Ми поговоримо про те, що відбувається в Брюсселі, у великому центрі приймальня осіб, а також у регіонах, та інших містах і містечках країни.

Ми допоможемо вам в вирішенні практичних завдань. Дамо відповіді на ваші найконкретні запитання. Як знайти житло? Що робити, якщо ви захворіли? Де знайти школу для своєї дитини?

Ми розглянемо ці питання та пояснимо, що ви можете зробити, до кого ви можете звернутись в різних ситуаціях. Також ми розповімо вам про ініціативи, які організовуються по всій країні. Місця, куди ви могли би піти, щоб очистити розум або зустріти бельгійців чи українців

На завершення ми хотіли б розповісти вам трохи про поточні новини в Бельгії. Які важливі теми тут обговорюються? На політичному, економічному, культурному рівні…

За кілька хвилин ми розповімо вам, що відбувається в країні. Ми також дамо вам інформацію про погоду, допоможемо розібратися французькою мовою...

Це була вся інформація для початку цієї нової програми! І все, що ми розповімо вам тут, на радіо RTBF Україна, також буде розміщено на сайті за адресою: rtbf.be/ukraine.

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