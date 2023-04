RSF se voit refuser une visite à Julian Assange et dénonce une explication "absurde"

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé mardi la décision "absurde" des autorités britanniques de lui refuser une visite au fondateur de WikiLeaks Julian Assange, emprisonné depuis quatre ans à Londres, en dépit d'une autorisation préalable.

"Nous avions eu une autorisation officielle pour rendre visite à Julian, ça avait été confirmé (...) mais quand nous sommes arrivés très tôt ce matin à la prison de Belmarsh à Londres, le monsieur à l'entrée nous a dit que nos noms avaient été retirés de la liste des visiteurs", a expliqué devant les journalistes Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF. "Il nous a dit que le directeur de la prison avait pris cette décision, car nous sommes des journalistes".

Cette explication est absurde (...) Nous sommes là comme des représentants d'une ONG rendant visite à Julian, pas en notre capacité de journaliste.

Julian Assange, citoyen australien de 51 ans, est poursuivi aux États-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Arrêté par la police britannique en 2019 après sept ans reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange attend l'examen de son appel contre la décision du gouvernement britannique de l'extrader.

Il est détenu depuis bientôt quatre ans à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l'est de Londres.

Devant le centre pénitentiaire mardi, Christophe Deloire a "appelé à la libération" du lanceur d'alerte et a "appelé les États-Unis à mettre fin à leurs poursuites judiciaires".

"Julian était très énervé de ne pas pouvoir rencontrer" les représentants de RSF, a témoigné sa femme, Stella Assange, qui a pu rendre visite à son mari.