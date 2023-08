Royaume-Uni : vers une grève inédite des différentes catégories de médecins

Après avoir vu leur pouvoir d’achat réduit par des années d’austérité à partir de 2010 puis la forte inflation qui frappe le Royaume-Uni depuis plus d’un an, les soignants du service public de santé, le NHS, réclament des hausses de salaires bien au-delà de l’augmentation de 6% proposée par le gouvernement conservateur. Le ministre de la Santé Steve Barclay a regretté une annonce "décevante" et appelé la BMA à "cesser ses perturbations insensées". Il a ajouté que sa "porte reste ouverte" pour discuter des conditions de travail mais a une nouvelle fois refusé toute nouvelle négociation sur les salaires. Longtemps bloquée à plus de 10%, l’inflation s’est modérée ces derniers mois au Royaume-Uni, retombant en juillet à 6,8%. Elle reste cependant la plus élevée du G7 et la crise du coût de la vie en découlant a provoqué de nombreux conflits sociaux, avec des grèves encore fréquentes dans le rail et les hôpitaux.