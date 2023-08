Royaume-Uni : une infirmière jugée coupable des meurtres de sept nouveau-nés

Une infirmière anglaise de 33 ans a été jugée coupable vendredi, après plusieurs semaines de délibérations, des meurtres de sept nouveau-nés et de tentatives de meurtres de six autres, une affaire qui a horrifié les Britanniques.

Jugée pendant neuf mois lors d’un procès éprouvant, Lucy Letby a été reconnue coupable par le jury d’un tribunal de Manchester (nord) des meurtres commis entre 2015 et 2016. Sa peine sera prononcée à une date ultérieure. "Froide, calculatrice, cruelle et tenace" selon l’accusation, Lucy Letby, 33 ans, travaillait dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Countess of Chester, dans la ville du même nom (nord-ouest de l’Angleterre). Entre juin 2015 et juin 2016, sept prématurés y étaient soudainement décédés, sans raison évidente, parfois à quelques heures d’intervalle.

Dix autres bébés avaient frôlé la mort, là encore sans raison évidente, mais avaient pu être sauvés. L’infirmière, 25 ans à l’époque des faits, s’était dite innocente. Elle était accusée d’avoir injecté de l’air par intraveineuse aux nouveau-nés, d’avoir utilisé leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l’air, ou une surdose de lait, dans leur estomac. Elle était aussi accusée d’avoir ajouté de l’insuline à des poches de solution alimentaire. Parfois, elle combinait plusieurs agressions. C’était la seule membre du personnel médical toujours de service lors de la dégradation brutale des nouveau-nés, avait souligné le juge James Goss, avant que les 12 jurés commencent à délibérer le 10 juillet.

Le procès avait démarré le 10 octobre 2022 à Manchester. Les bébés ont été uniquement identifiés par des lettres, de A à Q, pour protéger les familles.