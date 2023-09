Royaume-Uni : une commission créée pour édifier un "mémorial" en hommage à Elizabeth II

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche la création d'une commission chargée de dévoiler en 2026, année qui aurait marqué le centenaire de la reine Elizabeth II, un projet de "mémorial permanent" en hommage à la souveraine, morte l'an dernier à 96 ans après 70 de règne.

Cette commission, qui sera présidée par un ancien secrétaire particulier de la reine, Robin Janvrin, devra aussi établir un programme national d'hommages. Elle se fondera pour cela sur la longue vie d'Elizabeth II au service du Royaume-Uni et consultera aussi la population, puis formulera des recommandations qui seront transmises au roi Charles III et au Premier ministre, a précisé le gouvernement.

"Cela va être un défi unique d'essayer d'illustrer pour les futures générations la contribution extraordinaire de notre défunte Majesté à notre destin national pendant son long règne", a déclaré Robin Janvrin, qui siège aujourd'hui à la chambre des Lords, la chambre haute du Parlement.

Cette commission devrait rassembler des membres de la famille royale, des personnalités politiques et d'autres experts et le gouvernement a fait savoir qu'il pourrait contribuer au financement des projets retenus. "La reine Elizabeth II a été notre monarque à la longévité la plus grande et la meilleure des personnes au service de la population", a lancé le vice-Premier ministre Oliver Dowden.

En hommage au roi George VI, le père d'Elizabeth II auquel elle avait succédé en 1952, une statue du souverain avait été dévoilée en 1955 sur The Mall, l'avenue qui mène à Buckingham Palace.