Royaume-Uni : un appel de détresse à la BBC sauve six femmes coincées dans un camion frigorifique sur les routes de France

Six femmes ont été sauvées d’une situation désespérée à l’arrière d’un camion en France grâce à l’intervention de la BBC qui a alerté la police. Les quatre ressortissantes vietnamiennes et deux Irakiennes, se trouvaient à l’intérieur d’un camion frigo, piégé et en détresse, luttant pour leur survie.

L’histoire a commencé lorsqu’un journaliste de la BBC a reçu un message alarmant indiquant que des personnes avaient traversé la frontière de la France vers l’Angleterre dans un camion frigorifique et qu’elles avaient des problèmes à respirer. Avant même que le message puisse être complètement lu, un appel de détresse est arrivé, "une voix paniquée" implorant de l’aide était au bout du fil. Le journaliste de la BBC, avait couvert le tragique incident de 2019 où 39 migrants vietnamiens avaient trouvé la mort dans un camion en Angleterre, a immédiatement pris la situation au sérieux et à contacter la police et des collègues journalistes français.

Le groupe de migrantes a été localisé grâce à des informations transmises aux autorités françaises par le journaliste de la BBC. Selon, le journal français Le Monde, "ce journaliste a reçu un message d’une des passagères qui a paniqué en sentant la température baisser dans le camion frigorifique et lui a transmis les coordonnées GPS du poids lourd".

Le semi-remorque, qui transportait des bananes et roulait en direction du Sud, a été intercepté mercredi vers 13h30 sur l’autoroute A6, et forcé de s’arrêter sur une aire de repos à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lyon, ont précisé les gendarmes.

La procureure française Laetitia Francart à Villefranche-sur-Saône a révélé que le camion était originaire de Lituanie et que le conducteur faisait l’objet d’une enquête. Les quatre jeunes femmes vietnamiennes, dont une mineure, ainsi que les deux ressortissantes irakiennes, étaient désormais en sécurité en France. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure ouverte pour "aide au séjour irrégulier".

Cette histoire tragique rappelle les dangers auxquels sont confrontés de nombreux migrants à la recherche d’une vie meilleure, même après le terrible incident de 2019 dans l’Essex. Les circonstances qui poussent ces individus à risquer leur vie dans des camions demeurent complexes et non résolues.

En fin de compte, l’appel de détresse à la BBC a sauvé six vies et a mis en lumière la nécessité continue de lutter contre la traite des êtres humains et de protéger les droits des migrants vulnérables.