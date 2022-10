Royaume-Uni : Rishi Sunak nommé Premier ministre, où en sont les Tories après les démissions successives ?

"Héritière thatchérienne, Liz Truss a incarné une droite pure et libertaire. Elle a accentué les disparités au sein de son parti. Pareil pour Boris Johnson, qui a uniquement unifié le parti autour des Brexiters les plus radicaux et a sorti son pays de l’Union européenne en ignorant les demandes de ses anciens alliés du Democratic Unionist Party (DUP). Theresa May qui voulait rétablir l’unité a finalement fait tout l’inverse. On pense à sa formule 'Brexit means Brexit'. Plus tôt encore, David Cameron a voulu unifier son parti en soumettant le Brexit au vote, mais ça a finalement été un pari perdant", développe le spécialiste de la civilisation britannique.

Pour ce dernier, les déchirures internes, présentes depuis Margaret Thatcher, profondément eurosceptique, ont été dévoilées au grand jour par le Brexit. "Depuis des années, les leaders conservateurs ont été défaits à cause de l’Europe. Le Brexit n’est pas responsable de tout, il y a toujours eu des tensions sur les idéologies et approches adoptées par les différents gouvernements, mais il a été la boîte de Pandore conservatrice, une caisse de résonance des divisions internes", poursuit Alma-Pierre Bonnet.