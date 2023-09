Royaume-Uni : Rishi Sunak défend sa décision de ne pas participer au sommet de l'ONU

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a défendu sa décision d'être le premier dirigeant de son pays en une décennie à ne pas se rendre au sommet annuel des Nations Unies.

Le leader a imputé sa décision à un agenda chargé et insisté sur le fait qu'il était "incroyablement engagé sur la scène internationale", après avoir été critiqué pour son choix. M. Sunak sera absent des discussions pour éviter de nouvelles pandémies à l'avenir et relever le défi de la crise climatique lors de la réunion diplomatique à New York en fin de mois.