Royaume-Uni : qui est Liz Truss, la nouvelle "Dame de Fer" de Downing Street et quels seront ses défis ?

Mais ses idées politiques aussi, semblent calquées sur celles de Thatcher. Et la crise que traverse actuellement le Royaume-Uni n’y est pas pour rien. Le parallélisme entre la situation socio-économique actuelle du Royaume-Uni et celle des années 70 est saisissant.

En 1979, année où Margaret arrive au pouvoir, certains décrivent le Royaume-Uni comme "l’homme malade de l’Europe". L’inflation dépasse les 13% et est montée jusqu’à 25% quelques années plus tôt. A l’époque, le pays est paralysé par les grèves et s’enfonce dans l’anarchie. Margaret Thatcher n’a que faire des contestations. Elle veut réduire les dépenses publiques et trouve que les syndicats ont trop de pouvoir. Elle va même jusqu’à modifier le droit de grève des travailleurs. Depuis, les grèves spontanées sont ainsi interdites outre-Manche.