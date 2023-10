Royaume-Uni : pour moderniser leurs infrastructures polluantes, les compagnies d’eau injectent 110 milliards dans leur réseau

Les compagnies des eaux britanniques, accusées depuis des années de polluer cours d’eau et littoral, vont injecter 96 milliards de livres (plus de 110 milliards d’euros) pour moderniser leurs infrastructures d’ici 2030, au prix de factures qui vont grimper.

Dans le détail, ce plan prévoit la construction de dix nouveaux réservoirs pour sécuriser l’approvisionnement, une réduction des fuites de plus d’un quart par rapport au début de la décennie, et un investissement de 11 milliards de livres pour réduire les déversements Il s’agit du "plus gros investissement jamais réalisé dans le secteur" et celui-ci représente "un quasi doublement des niveaux actuels". Il s’agit en outre d’une mesure "essentielle pour maintenir une eau potable de la plus haute qualité […], garantir la sécurité de notre approvisionnement en eau" mais aussi "réduire considérablement" les rejets d’eaux usées, assure Water UK.