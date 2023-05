Royaume-Uni : la lutte contre la pauvreté mobilise plus que la monarchie. Même les supporters de foot

On devrait sauter des repas si on n’avait pas cette aide. Cela nous aide vraiment

L’inflation, qui dépasse les 10% au Royaume-Uni, a créé une situation de pauvreté inédite. Des études montrent que de plus en plus de ménages sautent des repas, réduisent leurs achats alimentaires, ou se rationnent pour tenter de rester à flot financièrement. Sans ce marché solidaire, certains, comme Clara, reconnaissent qu’ils ne pourraient pas se nourrir normalement : "Cela couvre les besoins de base. On devrait sauter des repas si on n’avait pas cette aide. Cela nous aide vraiment."

Ce coup de pouce ne provient pas de l’Etat : il est financé par les supporters des deux clubs rivaux de ligue 1 de Liverpool, ennemis sur le terrain, solidaire dans la vie. “Quand on parle des choses importantes, la pauvreté, la nourriture, la santé, et les autres choses comme le coût de la vie, les supporters d’Everton et de Liverpool travaillent ensemble, pour le bien de la ville”, explique Robert Daniels, cofondateur de Fans Supporting Foodbanks.

Jour de match, jour de don

Les fans organisent aussi des collectes de nourriture les jours de match devant les stades de la ville. Aujourd’hui, par exemple, c’est le FC Liverpool qui joue. Devant le stand de l’organisation, les dons de nourriture se multiplient avant le coup d’envoi.

Certains viennent à chaque match y apporter quelque chose. “Tout le monde n’a pas la même chance. Certains ont besoin d’aide. Ils ne l’obtiennent pas de là où ils devraient. Donc, tout le monde doit s’unir pour aider”, justifie Zoe, supportrice du FC Liverpool.

L’effet tache d’huile

Au total, les supporters soutiennent 10.000 familles par mois dans la région. Une fierté pour les fondateurs de ce réseau, qui a désormais inspiré d’autres clubs de foot. “Cela s’est étendu un peu partout dans le pays. Nous avons des clubs en Irlande du nord, en Ecosse, aux Pays de Galles, partout. Et le principe de base c’est que les supporters travaillent ensemble", se réjouit Ian Byrne, cofondateur de Fans Supporting Foodbanks.

Un football anglais solidaire s’unit pour affronter un ennemi commun. Aujourd’hui, un adulte sur six a recours à une banque alimentaire dans le pays contre un sur dix il y a un an.