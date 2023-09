Royaume-Uni : plus d’une centaine d’écoles fermées pour risque d’effondrement

C’est l’heure de la rentrée pour les écoles de Grande Bretagne, mais certains élèves devront attendre avant de retrouver leurs enseignants. À quelques jours de la rentrée des classes, le gouvernement britannique a annoncé la fermeture de plus de 150 écoles en raison d’un risque d’effondrement. Ces bâtiments, construits dans les années 50, ont été bâtis avec un béton de piètre qualité.

Le ministère de l’éducation a demandé à ces écoles de reporter la rentrée des classes, et de vider les bâtiments. Chez les parents, c’est la consternation et la colère. Ils sont inquiets et craignent le manque de réactivité : "L’affaire a été révélée au mois de juin, le gouvernement est au courant depuis un certain temps. Tout cela est une belle pagaille !" concède Simon Harris, parent d’un élève.

La pression monte au gouvernement, d’autres bâtiments publics pourraient être concernés, comme des hôpitaux ou des tribunaux. L’opposition réclame la liste des écoles concernées, et critique la politique d’austérité mise en place par les conservateurs au pouvoir depuis treize ans.

Bridget Phillipson, porte-parole de l’opposition britannique pour l’éducation, accuse les ministres en charge "Je soulève depuis des mois la nécessité d’agir, et il est grand temps que les ministres publient la liste complète des écoles touchées, et disent la vérité aux parents."

Du côté du gouvernement, la ministre de l’Éducation Gillian Keegan minimise le scandale. "Ce sont 156 sur 22.500 écoles qui sont concernées, donc la plupart des gens ne seront pas affectés." Elle ajoute que leur priorité reste la sécurité des enfants et c’est pourquoi ils préfèrent prendre des précautions en fermant les écoles concernées.

Afin d’éviter tout accident, des milliers d’enfants rateront leur rentrée des classes. Les parents ne savent toujours pas où leurs enfants pourront suivre les cours.