Royaume-Uni : Penny Mordaunt, la favorite surprise pour succéder à Boris Johnson comme Première ministre

Et si c’était elle ? Et si Penny Mordaunt devenait la prochaine Première ministre britannique ? Dans la course au leadership du parti conservateur, cette secrétaire d’Etat au commerce extérieur de 49 ans est en train d’imposer son style. Elle séduit largement les députés conservateurs qui depuis mercredi choisissent, par élimination, les deux candidats qui seront présentés au vote des 160.000 militants du parti.

Lors des deux premiers tours, Penny Mordaunt est sortie dans le peloton de tête. Juste derrière le favori, l’ex-Chancelier de l’Echiquier (ministre des Finances) Rishi Sunak mais devant la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Les deux autres candidats restant, l’ex-Secrétaire d’Etat à l’égalité Kemi Badenoch et le président de la commission des affaires étrangères Tom Tugendhat, sont déjà largement distancés.