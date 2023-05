Royaume-Uni : Penny Mordaunt, ex-candidate au poste de Première ministre, star du couronnement de Charles III sur les réseaux sociaux

Au milieu des rois et des célébrités, une femme politique a crevé l’écran ce samedi, lors de la cérémonie de couronnement de Charles III. Dans son rôle cérémoniel, Penny Mordaunt, députée conservatrice et chef de la Chambre des communes, n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux et dans la presse britannique. Avec plus de 21.000 tweets la mentionnant, elle est même montée dans les trends sur Twitter. Si son nom ne vous dit peut-être rien, elle n’a pourtant rien d’une novice dans la politique britannique.