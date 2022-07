Royaume-Uni : nouvelle journée de grève sur le rail le 30 juillet

Le ministre des Transport Grant Shapps a réagi sur Twitter en affirmant que "les conducteurs de train membres d'Aslef gagnent près de 60.000 livres" de salaire médian, soit près du double du salaire médian au Royaume-Uni et "bien plus que les travailleurs qui seront les plus affectés" par la grève.

Des offres salariales "dérisoires"

Mercredi, le RMT dénonçait des offres salariales "dérisoires" faites par Network Rail, le gestionnaire public du réseau, face à une inflation qui s'envole dans le pays et pourrait dépasser 11% d'ici à la fin de l'année.

Les débrayages de quelque 40.000 employés des chemins du fer fin juin avaient réduit la circulation des trains à leur portion congrue, mais de nombreux britanniques avaient opté pour le télétravail et le pays avait évité le chaos.