Royaume-Uni : nouvelle journée de grève pour les ambulanciers et dans les universités

Les ambulanciers et les personnels d'environ 150 universités du Royaume-Uni se sont mis à nouveau en grève vendredi pour réclamer des augmentations de salaire face à une inflation qui dépasse les 10%.

La semaine a démarré par une journée noire pour le NHS, le service de santé public britannique: lundi a été la plus importante journée de grève de son histoire, les infirmières et les ambulanciers ayant débrayé de concert. Près de 50.000 rendez-vous ont dû être reportés lundi et mardi en raison de ces grèves en Angleterre, selon le NHS.

Des grèves dans de multiples secteurs, de la poste aux transports, en passant par les enseignants, la santé et les pompiers, touchent le Royaume-Uni depuis des mois.