Royaume-Uni : les restrictions au transport de liquides dans les avions assouplies en 2024

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi son intention d'assouplir considérablement en juin 2024 les restrictions sur le transport de liquides en bagage de cabine pour les déplacements en avion, à la faveur des progrès technologiques facilitant les contrôles.

Les passagers partant des aéroports britanniques pourront transporter avec eux des contenants de deux litres pour les liquides, contre 100 millilitres actuellement, et n'auront plus à sortir de leurs sacs leurs appareils électroniques lors des contrôles de sécurité, a indiqué dans un communiqué le ministère des Transports, qui espère réduire les temps d'attente et améliorer la sécurité avec des nouvelles technologies d'imagerie.